Миллиардер Прохоров продал последний крупный промышленный актив в России 6 1.02.2022, 9:22

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Михаил Прохоров

Олигарх начал избавляться от активов в РФ после аннексии Крыма и развала отношений с Западом.

Миллиардер Михаил Прохоров, занимающий 14-ю строчку в списке богатейших россиян от Forbes, продолжает избавляться от активов в России, сообщает finanz.ru.

Группа «Онэксим» Прохорова достигла договоренности о продаже ПАО «Квадра» - одной двух десятков из энергетических компаний, созданных в результате реформы РАО ЕЭС в 2000х гг.

Покупателем доли в компании, владеющей 20 электростанциями и 317 котельными в 10 областях Центрального федерального округа РФ, стала «дочка» «Росатома» «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР).

РИР в результате сделки получает 82,47% акций «Квадры». Источники «Интерфакса» ранее оценивали сумму сделки в 25 млрд рублей, однако ни одна из сторон ее не подтвердила.

«Квадра» - последний крупный актив в реальном секторе российской экономики, оставшийся у Прохорова после распродажи, которую бизнесмен начал вскоре после аннексии Крыма и развала отношений России с Западом.

В прошлом кандидат в президенты, набравший почти 8% на выборах 2012 года, Прохоров три года назад избавился в избавился от акций «Русала», в том числе продав крупный пакет структурам Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника с 40-процентной скидкой к рыночной цене.

Тогда же Прохоров продал контрольный пакет медиахолдинга РБК Григорию Березкину, а летом 2016-го он избавился от главного российского актива - 20% акций «Уралкалия», которые за 1,6 млрд долларов купил «Уралхим» Дмитрия Мазепина.

Сейчас, по данным Forbes, из 11,4 млрд долларов состояния Прохорова 9 млрд приходится на наличные. Его крупнейший актив в России - это банк «Ренессанс Кредит», входящий в топ-50 по размеру активов в стране и имеющий на счетах 97,9 млрд рублей вкладов физлиц. Прохорову принадлежит 100% банка.

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