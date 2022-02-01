В Беларуси по-новому посчитали количество «тунеядцев» 3 1.02.2022, 9:41

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Чиновники неохотно делятся этими сведениями.

Чиновники неохотно сообщают информацию о людях, попавших под «тунеядские» нормы. Тем ценнее единичные сведения из разных источников. Несколько лет подряд власти обследуют выборку населения по вопросам занятости, сообщает banki24.by.

Обследование проходят члены домашних хозяйств в возрасте от 15 до 74 лет, которые постоянно проживают по адресу выбранного жилого помещения. Обследование по вопросам занятости проводят во всех областях и в Минске местные статорганы по методике, основанной на принципах Международной организации труда (МОТ).

По результатам обследования в РБ определяют количество людей, которые входят в рабочую силу, и людей, которые не входят в нее. В состав рабочей силы входит занятое население и безработные.

По итогам 4 квартала 2021-го в рабочую силу вошли 5,012 млн человек. Среди них около 4,823 млн человек составили занятые в экономике и 188,9 тыс. человек – безработные (по критериям МОТ). Все остальные не входят в рабочую силу. Это значит, что они не имеют постоянного занятия (работы) и по разным причинам не находятся в активном поиске работы.

В 4 квартале 2021 года в состав рабочей силы не вошли 2,195 млн человек. Среди них не желали работать 1,877 млн человек, желали работать – 317,8 тыс. человек. Основная масса людей, которые не попали в рабочую силу, относится к пенсионерам.

По итогам обследования в 4 квартале количество таких пенсионеров оценили в 1,330 млн человек. Это логично, так как обследование охватывает людей 15-74 лет, а стандартный возраст выхода на пенсию ниже 74.

Даже после повышения пенсионного возраста в 2022 году для женщин это 58 лет, а для мужчин – 63 года. В трудоспособном возрасте гораздо меньше людей, которые не включены в рабочую силу.

В 4 квартале таких в эту категорию определили около 762,3 тыс. человек. Среди них порядка 507,8 тыс. не хотели работать, а 254,4 тыс. – хотели, но не могли по разным причинам приступить к работе.

Среди 507,8 тыс. не желающих работать около 66,8 тыс. приходилось на пенсионеров, а 255,4 тыс. – на учащихся в дневной форме получения образования. Таким образом, оставалось около 185,6 тыс. человек, которые не желали работать и не являлись ни студентами, ни пенсионерами.

Вместе с 254,4 тыс. человек, которые хотели работать, но не могли начать, последняя категория формировала потенциальную «тунеядскую армию». По оценкам, среди 254,4 тыс. человек, желающих работать, около 164,9 тыс. не были готовы приступить к работе в течение недели, а 89,5 тыс. вообще не искали работу.

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