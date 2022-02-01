Стало известно, кто будет исполнять полномочия президента Армении 1.02.2022, 11:26

Ален Симонян

Ранее Армен Саркисян подал в отставку с поста главы государства.

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял на себя полномочия президента страны. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

Ранее Армен Саркисян подал в отставку с поста главы государства. Он мотивировал свое решение тем, что президент не имеет реальных полномочий для влияния на ситуацию в стране.

В соответствии с действующим законодательством полномочия президента возложены на спикера парламента. В свою очередь и. о. председателя Национального собрания стал вице-спикер от правящей партии «Гражданский договор» Акоп Аршакян.

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