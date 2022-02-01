Литва вернет Беларуси 1000 пустых вагонов: транзит калия полностью остановлен 10 1.02.2022, 11:33

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Фото: Shutterstock

Договор с «Беларуськалием» от 2018 года расторгнут.

С 1 февраля прекращается транзит калийных удобрений из нашей страны через Литву (по железной дороге они доставлялись в порт Клайпеды). "Литовские железные дороги" в очередной раз это подтвердили — договор с "Беларуськалием" от 2018 года расторгнут. Отмечается, что новые запросы на перевозку его продукции попадут на рассмотрение литовской правительственной комиссии.

Литва решила прекратить транзит продукции "Беларуськалия" после того как он попал под санкции США. Поскольку белорусская сторона заплатила за перевозку удобрений на несколько месяцев вперед, выход был найден через решение правительства Литвы, признавшего, что договор противоречит интересам национальной безопасности страны. Запросы на перевозку калийных удобрений от других компаний из Беларуси были отклонены.

"Беларуськалий" получил письмо "Литовских железных дорог" о расторжении договора

Таким образом одобренных заявок на перевозку в феврале "Литовскими железными дорогами" продукции "Беларуськалия" нет. Последний поезд переехал границу вечером в понедельник и в полночь должен был быть в Клайпеде. 1 февраля в Литву еще может попасть небольшое количество вагонов с продукцией "Беларуськалия" (но не с калийными удобрениями), которые были загружены накануне — согласно договору с другой компанией. До конца недели в Беларусь будет возвращено около 1000 пустых вагонов.

Через Литву ежедневно проходили 6-7 поездов с калийными удобрениями из Беларуси.

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