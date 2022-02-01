На Марсе обнаружили кратер в виде пня 2 1.02.2022, 17:24

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Фото: ESA

Какие тайны он хранит?

Фото кратера, сформировавшегося в результате удара астероида, сделал орбитальный аппарат миссии ExoMars – Trace Gas Orbiter (TGO). В агентстве считают, что концентрические кольца марсианского пня могут хранить подробную информацию о климате Красной планеты, пишет «Вокруг света. Украина».

Кратер находится на севере области, известной как Ацидалия Планития (Acidalia Planitia). К слову, именно здесь застрял вымышленный астронавт Марк Уотни из книги и фильма «Марсианин».

Сегодня исследователи обсуждают вероятность того, что северные равнины когда-то содержали большой океан или другие водоемы, возможно, покрытые льдом.

В ESA рассказали, что внутренняя часть кратера заполнена отложениями, которые, вероятно, содержат лед.

Они относятся к более раннему периоду истории Марса. Тогда наклон оси вращения планеты позволил сформироваться отложениям водяного льда на более низких широтах, чем сегодня, отметили в ESA.

Трещины в кратере в форме многоугольника и полукруга, возможно, являются результатом сезонных изменений температуры. Эти изменения заставляли богатый льдом материал расширяться и сжиматься.

Аппарат Trace Gas Orbiter прибыл на Марс в 2016 году. А свою исследовательскую миссию начал в 2018-м.

Помимо получения поразительных снимков Красной планеты, TGO каталогизирует газы марсианской атмосферы и составляет карту поверхности, чтобы найти области, богатые водой.

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