На Марсе обнаружили кратер в виде пня

На Марсе обнаружили кратер в виде пня2
- 1.02.2022, 17:24
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Какие тайны он хранит?
Фото кратера, сформировавшегося в результате удара астероида, сделал орбитальный аппарат миссии ExoMars – Trace Gas Orbiter (TGO). В агентстве считают, что концентрические кольца марсианского пня могут хранить подробную информацию о климате Красной планеты, пишет «Вокруг света. Украина».
Кратер находится на севере области, известной как Ацидалия Планития (Acidalia Planitia). К слову, именно здесь застрял вымышленный астронавт Марк Уотни из книги и фильма «Марсианин».
Сегодня исследователи обсуждают вероятность того, что северные равнины когда-то содержали большой океан или другие водоемы, возможно, покрытые льдом.
В ESA рассказали, что внутренняя часть кратера заполнена отложениями, которые, вероятно, содержат лед.
Они относятся к более раннему периоду истории Марса. Тогда наклон оси вращения планеты позволил сформироваться отложениям водяного льда на более низких широтах, чем сегодня, отметили в ESA.
Трещины в кратере в форме многоугольника и полукруга, возможно, являются результатом сезонных изменений температуры. Эти изменения заставляли богатый льдом материал расширяться и сжиматься.
Аппарат Trace Gas Orbiter прибыл на Марс в 2016 году. А свою исследовательскую миссию начал в 2018-м.
Помимо получения поразительных снимков Красной планеты, TGO каталогизирует газы марсианской атмосферы и составляет карту поверхности, чтобы найти области, богатые водой.