В Беларуси растет число ликвидированных IT-компаний

В Беларуси растет число ликвидированных IT-компаний6
- 1.02.2022, 17:31
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А новых становится все меньше.
По данным официальной статистики, последние четыре года в IT-секторе количество новых зарегистрированных организаций сокращается.
В белорусском IT-секторе растет число ликвидированных компаний, заметил dev.by.
Так, последние четыре года в IT-секторе количество новых зарегистрированных организаций сокращается.
В частности, в прошлом году было зарегистрировано 427 компаний (с учетом реорганизации) — на 2% меньше, чем в 2020 году. При этом в прошлом году было ликвидировано рекордное за четыре года количество компаний — 261 (с учетом реорганизации).
В целом, на начало этого года в IT-секторе работало 3 750 организаций. Это почти на 3% больше, чем на начало 2021 года. Для сравнения, в 2020 по сравнению с 2019 прирост IT-компаний был выше — 5,6%.