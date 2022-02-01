В Беларуси растет число ликвидированных IT-компаний 6 1.02.2022, 17:31

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А новых становится все меньше.

По данным официальной статистики, последние четыре года в IT-секторе количество новых зарегистрированных организаций сокращается.

В белорусском IT-секторе растет число ликвидированных компаний, заметил dev.by.

Так, последние четыре года в IT-секторе количество новых зарегистрированных организаций сокращается.

В частности, в прошлом году было зарегистрировано 427 компаний (с учетом реорганизации) — на 2% меньше, чем в 2020 году. При этом в прошлом году было ликвидировано рекордное за четыре года количество компаний — 261 (с учетом реорганизации).

В целом, на начало этого года в IT-секторе работало 3 750 организаций. Это почти на 3% больше, чем на начало 2021 года. Для сравнения, в 2020 по сравнению с 2019 прирост IT-компаний был выше — 5,6%.

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