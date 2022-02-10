В Брестской области из больницы сбежал политзаключенный 6 10.02.2022, 11:24

5,966

Артем Медведский

Где сейчас находится Артем Медведский — неизвестно.

Из исправительного учреждения №45 в деревне Сушки Брестской области несколько дней назад сбежал 24-летний политзаключённый Артем Медведский. Об этом «Медиазоне» сообщил источник, знакомый с осужденным.

По информации источника, Медведский сбежал из больницы в Каменце, куда попал с легким сотрясением головы после того, как поскользнулся и упал в здании ИУОТ. Где сейчас находится осужденный, неизвестно.

Сбежавший Медведский работал в ОАО «Беловежский», в животноводческом отделении «Каролин». За несколько дней до побега заключенного в телеграм-канале «Баста!» опубликовали фото грязного коровника, разделанных и почерневших трупов коров, лежащих в луже. Снимки сделаны, как утверждается, на одной из ферм комплекса «Беловежский». В публикации также упоминается Медведский — авторы записи утверждают, что «администрация сильно давит на узников и особенно на молодых» и приводят его в пример.

Артем Медведский начал отбывать наказание в ИУОТ №45 в апреле 2021 года. 15 января суд Ленинского района Минска незаконно приговорил его к 3 годам химии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за то, что вечером 10 августа 2020 года он участвовал в акции протеста около станции метро «Пушкинская» и выкатил на дорогу камень.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».