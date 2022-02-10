Выступившего против режима подполковника милиции приговорили к шести годам колонии 10.02.2022, 12:13

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Петр Бутько

Незаконный приговор вынес суд Лидского района.

Суд Лидского района приговорил бывшего подполковника милиции Петра Бутько из Ивья к 6 годам колонии, сообщает белорусская редакция издания «Медиазона». Также он обязан выплатить штраф в размере 500 базовых (16 000 рублей).

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Напомним, Петр Бутько прослужил в милиции более 20 лет, но уволился в 2017 году. В 2020 году за участие в акциях отсидел 32 суток административного ареста.

— После событий в Минске понял, что в стране не стало закона. Накрыла обида за государство. Начал выходить вместе с горожанами на площадь в Ивье, требовал от властей и депутата восстановления законности, прекращения насилия, привлечения виновных к ответственности, — рассказывал бывший силовик в феврале 2021 года.

Бутько задержали 20 августа 2021 года. Дома и на даче у него провели обыски, изъяли технику.

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