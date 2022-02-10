В рейтинге демократии Беларусь разместилась между африканскими странами 2 10.02.2022, 14:26

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О чем еще говорят результаты британского исследования?

По результатам проведенного в Великобритании исследования, в 2021 году Россия стала еще менее демократической страной, чем ранее. "И без того скромный балл 3,31, полученный в 2020 году, упал до 3,24 из-за того, что режим Владимира Путина еще сильнее стал подавлять оппозицию, СМИ и независимые организации", - указывается в представленном в четверг, 10 февраля, докладе британской аналитической компании Economist Intelligence Unit (EIU). В результате Россия заняла 124-ю позицию в рейтинге из 167 стран, оказавшись между Эфиопией и Нигером, передает dw.com.

Еще менее благоприятная ситуация сложилась в Беларуси, которая с оценкой 2,41 оказалась на 146-м месте между Суданом и Гвинеей. Год назад эта страна еще обладала чуть более высоким баллом - 2,59.

Latest edition of @TheEIU Democracy Index is out today

▶️ Global score has dropped to lowest ever level, as pandemic has led to imposition of sweeping curbs on individual freedoms and civil liberties across the world pic.twitter.com/5hzk5tcIOK — Agathe Demarais (@AgatheDemarais) February 10, 2022

Как РФ, так и Беларусь, а также Азербайджан и все государства Центральной Азии характеризуются как "авторитарные режимы". Наиболее заметное ухудшение показателей в регионе зафиксировано в Кыргызстане, который за год опустился на восемь позиций в рейтинге и теперь определяется как "авторитарный режим" вместо "гибридного режима". Его оценка снизилась с 4,21 в 2020 году до 3,62.

Казахстан также опустился в рейтинге до 128-го места, которое он делит с Эсватини и классифицируется как "авторитарный режим". Его оценка скатилась с 3,14 до 3,08 балла.

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