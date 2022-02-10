Армения предупредила белорусский режим

Армения предупредила белорусский режим2
- 10.02.2022, 15:37
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Ереван пока отвечает дипломатическим языком.
Секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян считает неуместным заявления Лукашенко об Армении, пишет aysor.am.
На замечание, что Лукашенко не впервые высказывается о властях Армении недипломатическим языком, он ответил:
«А мы продолжаем отвечать дипломатически и надеяться, что подобного инцидента больше не будет. Если будут еще инциденты, мы подумаем, как ответить».
Напомним, в интервью Владимиру Соловьеву Лукашенко заявил, что Армении некуда деваться, кроме как присоединиться к так называемому союзному государству Беларуси и России.