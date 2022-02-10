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Армения предупредила белорусский режим

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  • 10.02.2022, 15:37
  • 4,920
Армения предупредила белорусский режим

Ереван пока отвечает дипломатическим языком.

Секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян считает неуместным заявления Лукашенко об Армении, пишет aysor.am.

На замечание, что Лукашенко не впервые высказывается о властях Армении недипломатическим языком, он ответил:

«А мы продолжаем отвечать дипломатически и надеяться, что подобного инцидента больше не будет. Если будут еще инциденты, мы подумаем, как ответить».

Напомним, в интервью Владимиру Соловьеву Лукашенко заявил, что Армении некуда деваться, кроме как присоединиться к так называемому союзному государству Беларуси и России.

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