Армения предупредила белорусский режим 2 10.02.2022, 15:37

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Ереван пока отвечает дипломатическим языком.

Секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян считает неуместным заявления Лукашенко об Армении, пишет aysor.am.

На замечание, что Лукашенко не впервые высказывается о властях Армении недипломатическим языком, он ответил:

«А мы продолжаем отвечать дипломатически и надеяться, что подобного инцидента больше не будет. Если будут еще инциденты, мы подумаем, как ответить».

Напомним, в интервью Владимиру Соловьеву Лукашенко заявил, что Армении некуда деваться, кроме как присоединиться к так называемому союзному государству Беларуси и России.

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