Косово ввело санкции против белорусского режима 10.02.2022, 17:01

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фото: reuters

Евросоюз поддержал это решение.

Правительство Косово приняло решение ввести санкции против 183 физических и 26 юридических лиц, связанных с Беларусью и диктатором Лукашенко.

Любые активы, принадлежащие этим физическим и юридическим лицам в Косово, будут заморожены, и им будет запрещено въезжать в Косово. Точно так же гражданам и организациям Косово запрещено вести дела с этими лицами, сообщает exit.al.

Заместитель министра иностранных дел Косово Лиза Гаши заявила, что все меры приняты в координации с Европейским союзом, США и Канадой.

«Помня о нашей цели всегда продвигать и защищать мир, демократию и права человека, мы приняли решение, которое будет способствовать продолжению тесного сотрудничества с США, ЕС и нашими международными партнерами», — сказал Гаши об этом решении.

В прошлом году Европейский Союз утвердил ряд санкций против режима Лукашенко «в связи с продолжающимися нарушениями прав человека и использованием мигрантов в качестве инструмента».

К санкциям присоединились также кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания.

Примечательный поступок властей Косово носит символический характер, но еще раз показывает, как беларусская диктатура воспринимается в Европе.

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