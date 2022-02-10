Долги белорусских аграриев превысили 7,7 млрд рублей 1 10.02.2022, 19:32

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Задолженность АПК перед банками имеет мультивалютный характер.

Нацбанк опубликовал статистику о кредитовании компаний АПК в 2021 году. Рост задолженности аграриев перед банками состоялся за счет белорусских рублей.

На 1 января 2022 года юридические лица, входящие в АПК, по информации НБРБ, задолжали банкам 7,741 млрд руб. в эквиваленте. Для сравнения: на 1 января 2021 года размер задолженности составлял 7,375 млрд руб.

Основной объем кредитов оттянули на себя производители продуктов питания — 4,621 млрд руб. на отчетную дату (против 4,307 млрд руб. годом ранее). Также значительные обязательства на отчетную дату имели животноводство (1,264 млрд руб.) и смешанное сельское хозяйство (948,3 млн руб.).

Задолженность по банковским кредитам бывает краткосрочной и долгосрочной. В первом случае это кредиты, до погашения которых осталось меньше года, во втором — больше года. Обычно краткосрочные кредиты – это ресурсы на пополнение оборотных средств, а долгосрочные – на реализацию инвестиционных проектов.

Справочно: на 1 октября 2021 года 19,6% флагманов сельского хозяйства не имели собственных оборотных средств, а еще 8,7% испытывали дефицит оборотки по отраслевым нормативам.

На 1 января 2022 года объем краткосрочных обязательств АПК составил 3,513 млрд руб., долгосрочных — 4,228 млрд руб. В каждой из категорий по сумме долга лидировали производители продуктов питания — 2,444 и 2,176 млрд руб. соответственно.

Загруженность пищепрома кредитами связана с тем, что в Беларуси эти предприятия являются основными центрами прибыли в АПК и, как следствие, платежеспособными клиентами для банков. Финансовое состояние предприятий сельского хозяйства в целом хуже — около 52% убыточных флагманов без учета господдержки по итогам 11 месяцев 2021 года, сообщает портал banki24.by.

Задолженность АПК перед банками имеет мультивалютный характер, то есть состоит из нескольких валют. На 1 января АПК накопил обязательства в белорусских рублях на сумму 5,994 млрд руб. Сравните: на 1 января 2021 года размер задолженности был равен 5,483 млрд руб.

Обязательства по краткосрочным рублевым кредитам АПК составили 2,698 млрд руб., по долгосрочным — 3,296 млрд руб. В обоих сегментах лидером по размерам взятых кредитов выступили производители продуктов питания.

Среди иных валют банковского кредитования АПК Нацбанк выделил доллары, евро и российские рубли. На 1 января 2022 года задолженность в долларах достигла 270,5 млн, в евро — 205,8 млн, в российских рублях — 13,5 млрд.

По евро и российскому рублю размер валютных обязательств сократился к началу 2021 года (на ту дату были долги 258,5 млн евро и 16,1 млрд российских руб.). А вот по долгу в долларах в АПК произошел рост закредитованности по сравнению с 1 января 2021 года (долг был равен 198,4 млн долл.).

Таким образом, в 2021 году основной вклад в рост задолженности перед банками внесли кредиты в белорусских рублях.

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