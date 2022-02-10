С белорусских прилавков исчезают товары, которые не должно затрагивать эмбарго 5 10.02.2022, 23:24

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Прилавки стремительно пустеют.

Где белорусские развесные конфеты фабрики «Коммунарка» и украинские «Рошен», отечественная мука и подсолнечное масло, украинский зефир и пиво? Покупатели в Беларуси сообщают «Белсату» об исчезновении из магазинов целого ряда товаров, которых не должно затрагивать эмбарго Минска в отношении продукции ряда европейских стран… Министр антимонопольного регулирования и торговли заявил, что импортозамещение не повлияло на ассортимент в магазинах, где все, по его словам, есть.

Через пару недель Масленица. В семье Ольги и Станислава (имена изменены) обязательно будут блины. С мыслью об этом мужчина выбирал муку.

«Пошел в магазин «Евроопт» – смотрю, там много этой муки, вся разная, наименований 15. Из них только 2 белорусские, остальная почему-то российская», – говорит Станислав.

Такая же ситуация на прилавке с подсолнечным маслом, на котором печь блины: среди 20 наименований только четыре сделаны в Беларуси. Ольга взяла российское – на пробу.

«Почему-то на сковороде появляется пенка, когда мало подогреваю. Это как-то странно. Хочу с людьми поговорить, вдруг кто-то пробовал и поделится – что за процессы на сковороде, что за масло и что в этом масле?» – спрашивает Ольга.

Исчезают из продажи и любимые сладости. Корреспонденты «Белсата» заглянули на Комаровский рынок. Доминируют конфеты российского производства. Есть и белорусские. Польских – остатки, и новой партии не будет. Ранее заполненный конфетный ряд – полупустой.

«Была «Коммунарка», понимаешь, и пропала! И конфет не стало. Раньше были хоть украинские, очень вкусные. Теперь вообще нету. Остались вот российские. И что? Вот покупаешь эти леденцы. Это химия. Конкретная химия», – жалуется Станислав.

Это не политические претензии. Недовольство людей показывает, что российские продтовары уступают по качеству белорусским и украинским.

Импорт от южной соседки заметно сократился через 9 месяцев после постановления Совмина Беларуси № 292 об индивидуальном лицензировании ряда товаров из Украины – в том числе соков, пива и кондитерских изделий.

Продукты с российским триколором заметно разбавили западный ассортимент сыров. На плодоовощных прилавках белорусское пока доминирует, но цены нестабильны. Эксперт связывает это с урезанием господдержки, которая обеспечивала хозяйствам конкурентоспособность.

«В условиях санкций и той экономической ситуации, которая складывается в Беларуси, конкурировать с российскими компаниями становится все сложнее и сложнее», – считает Олег Мазоль, научный сотрудник BEROC.

Долги белорусских аграриев в 2021 году превысили $ 3 млрд (к $ 2,8 млрд в 2020 году). С другой стороны, государство не дает продавать социально значимые продукты по рыночной цене. Прогноз по инфляции в первом квартале – 10 %. А потолок роста цен в этот период – в границах одного: на капусту, морковь, лук, морковку, яблоки и так далее.

Поменяется ли картина с назначением в этот день Игоря Брыло новым министром сельского хозяйства? Вопрос риторический.

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