Путин нашел новую должность для Медведева 4 11.02.2022, 9:14

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фото: getty images

Глава Кремля подписал указ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования миграционной политики. Документ опубликован на портале правовой информации.

Главой новой комиссии президент назначил зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Заместителями Медведева в этой должности станут один из вице-премьеров и помощник президента, осуществляющий общее руководство деятельностью Управления президента по обеспечению конституционных прав граждан (судя по сайту Кремля, это Татьяна Локаткина).

В состав новой комиссии также войдут глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Роспотребнадзора Анна Попова, президент Российской академии наук Александр Сергеев, а также федеральные министры и другие.

Как говорится в документе, в число функций комиссии войдут в частности, анализ состояния миграционной ситуации в стране, выявление «внутренних и внешних угроз национальной безопасности» в миграционной сфере, а также подготовка предложений и рекомендаций Совбезу, совершенствование миграционной политики и другие.

В ноябре прошлого года Медведев призвал не допускать создания в России миграционных «этнических анклавов», которые, по его мнению, являются «рассадниками преступности».

«Немало иностранных граждан в нашей стране по-прежнему находятся с нарушением срока пребывания. Они выпадают из зоны контроля государственных структур, часто их втягивают свои же соотечественники в криминальный бизнес, они становятся объектами вербовки со стороны экстремистов и террористических организаций, участвуют в публичных массовых конфликтах», — утверждал Медведев.

Зампред Совбеза также призвал подумать над повышением государственного контроля а сфере миграции и выразил мнение, что вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня.

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