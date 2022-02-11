Ученые обнаружили необычное поведение у похожей на Солнце звезды 11.02.2022, 9:23

Объект расположен на расстоянии 110 световых лет от нашей планеты.

Команда астрономов из разных стран, которой руководил Косуке Намеката из Киотского университета в Японии, зафиксировала невероятно мощную вспышку, а также последовавший за ней корональный выброс массы в космическое пространство. Случилось это на звезде под названием EK Draconis.

Об этом сообщает SciTechDaily.

Звезда является, как и Солнце желтым карликом. Объект расположен на расстоянии 110 световых лет от нашей планеты. Исследование специалистов продемонстрировало то, что Солнце и похожие на него звезды могут быть весьма нестабильными. Часто на них происходят невероятно мощные выбросы плазмы, которые вполне могут уничтожить атмосферу тех планет, что находятся поблизости.

На Солнце постоянно происходят вспышки. Данные выбросы становятся причиной того, что в космическое пространство отправляется быстрый поток заряженных частиц, имеющих очень высокую температуру. На нашей планете из-за этого возникают магнитные бури, иногда начинает хуже работать электроника. От влияния солнечного ветра Землю защищает магнитное поле.

Когда эксперты наблюдали за звездой EK Draconis, они зафиксировали невероятно мощную вспышку и гигантский корональный выброс массы в космический простор. Если бы нечто подобное произошло на Солнце, то это бы стало причиной смерти всего живого на Земле. Теоретически, это может случиться, ведь Солнце относится к числу желтых карликов.

Скорость потока достигла 1,6 миллионов километров в час, а его размер был примерно в 10 раз больше самого крупного, что фиксировался на Солнце. Подобный поток не просто разрушил бы атмосферу Земли, но и сделал бы планету полностью стерильной.