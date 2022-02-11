На Камчатке разбился российский самолет Ан-2 11.02.2022, 10:00

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На месте крушения начался пожар.

На Камчатке в районе села Коряки Елизовского района разбился самолет Ан-2. На борту было два человека, они погибли, сообщает главное управление МЧС РФ по Камчатскому краю.

Легкомоторный самолет, принадлежащий частной компании «Камчатский кречет», следовал в село Тымлат Карагинского муниципального района, перевозил груз. На месте крушения случился пожар площадью около 100 квадратных метров, его ликвидировали спасатели.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что самолет взлетал с необорудованной взлетно-посадочной полосы. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК).

Что стало причиной трагедии, не уточняется.

В ноябре прошлого года в Иркутской области разбился принадлежащий белорусской авиакомпании «Гродно» транспортник Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск. На борту самолета находились семь человек, все они погибли. Следственный комитет Беларуси начал проверку по факту крушения самолета, Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК).

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