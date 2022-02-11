К социальному жилью в Риме «прикрепят» электромобили 11.02.2022, 10:45

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фото: picture alliance

Жители домов смогут пользоваться ими по принципу каршеринга.

К домам с социальным жильем в Риме «прикрепят» электромобили и другой мелкий электротранспорт. Жители домов смогут пользоваться ими по принципу каршеринга, пишет «Евро пульс».

Электропарк каждого дома будет состоять из нескольких машин, самокатов и велосипедов. Для них установят специальные зарядные станции прямо на территории домовладения. Мэрия рассчитывает, что благодаря этому местные жители будут меньше использовать неэкологичный транспорт.

В Италии уже некоторое время обсуждается возможность полного перехода на электротранспорт. В конце прошлого года в Италии решили помочь жителям перевести старые дизельные автомобили на электричество. Для этого итальянским автовладельцам будут компенсировать 65% стоимости такой переделки.

Евросоюз планирует, что к 2050 году в Европе не останется «грязных» автомобилей – их заменит электротранспорт.

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