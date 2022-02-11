На Мальте запустят бесплатное такси для пожилых людей 3 11.02.2022, 13:00

Все жители Мальты старше 60 лет смогут бесплатно ездить в аптеки, банки и другие места на такси.

Услугу бесплатного транспорта для пожилых людей запустили в отдельных городах Мальты еще в 2018 году. Только в прошлом году ею воспользовались более 8 тысяч раз, поэтому власти собрались расширить ее на весь остров. Теперь пожилые люди также смогут ездить на таком такси между городами, пишет «Евро пульс».

Парк социальных такси будет полностью состоять из электромобилей. Чтобы вызвать машину к дому, нужно будет заранее позвонить в диспетчерскую службу.

Похожая услуга есть в Люксембурге. Там для тех, кому трудно передвигаться самостоятельно по городу, запустили сервис «Автобус по запросу». Автобус нужного маршрута в указанное время подъезжает прямо к их дому, независимо от утвержденного маршрута и расписания.

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