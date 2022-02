МИД Норвегии призывает своих граждан покинуть Беларусь

Также норвежцев призвали покинуть Украину и РФ.

Министерство иностранных дел Норвегии призвало своих граждан покинуть Украину, а также почти всю Беларусь, и приграничные с Украиной районы России.

В Беларуси исключением стал только Минск, а в России опасной для норвежцев признана зона менее 250 километров от границы.

The Norwegian Department of Foreign Affairs now discourages all travel to Ukraine, and encourage Norwegian citizens to leave the country.



Do not travel advice also includes Belarus (except Minsk), and all areas in Russia within 250km of the Ukr borderhttps://t.co/6TCGvOFjDg