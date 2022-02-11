Курс российского рубля рухнул 1 11.02.2022, 23:28

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Рубль рухнул на новостях о массовой эвакуации из Украины.

Российский рубль рухнул по отношению к доллару и евро в ходе вечерних торгов в пятницу, 11 февраля, из-за усиления геополитических рисков. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, на пике доллар достигал 77,51 рубля, а евро — 87,96 рубля. По состоянию на 22:50 курс американской валюты скорректировался до 77,35 рубля, европейской — 87,7 рубля. Индекс Мосбиржи потерял 5,2 процента, до 3465,6 пункта

Падение российской валюты усилилось после того, как ряд стран призвали своих сограждан покинуть Украину из-за нестабильной ситуации. В частности, Великобритания начала эвакуацию сотрудников посольства из Киева.

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