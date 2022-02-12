Экономист: Давно в Беларуси не было такой инфляции за месяц 1 12.02.2022, 11:55

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Драйвером роста цен стали продовольственные товары.

Нацбанк Беларуси на очередном заседании может поднять ставку рефинансирования, что поспособствует сдерживанию инфляции и внутреннего спроса, хотя это никак не сможет снивелировать воздействие внешней инфляции.

В Беларуси сводная инфляция за месяц составила 1,53% (сводная инфляция – это рост потребительских цен по всему набору товаров и услуг, которые регулярно отслеживает Белстат). Драйвером роста цен по РБ в январе стали продовольственные товары. Согласно Белстату, рост потребительских цен на продтовары за первый месяц года составил 2,04%.

Что означает такая высокая инфляция в начале года и чего ждать дальше? Газета «Белорусы и рынок» поговорила с финансовым аналитиком Альпари Евразия Вадимом Иосубом.

«Давно не было такой инфляции за месяц»

— Достаточно давно не было такой инфляции за месяц. Впрочем, сейчас вообще о традиционной инфляции говорить сложно, потому что она не традиционная, и не только в Беларуси. Высокая инфляция – это проблема всего мира, и связана с последствиями пандемии короновируса. Значительная часть мировой экономики в 2020 году уходила в локдауны, что разрушило многие производственные и логистические цепочки. Даже в прошлом, 2021 году, массовых локдаунов уже не было, но до сих пор сложности с производством, с логистикой наблюдаются во всем мире.

На все это наложились плохие урожаи в последние два лета. Во всем мире очень сильно растут цены на сельхозпродукцию и на энергоносители, как раз-таки из-за возродившегося спроса в 2021 году. Очень сильно растет в цене микроэлектроника и все, что активно использует микроэлектронику, начиная от бытовых приборов и заканчивая автомобилями.

В США, по самым последним данным, инфляция выросла до 7,5%. Это максимальная инфляция за 40 лет. Очень высокая инфляция в Европе, при том, что буквально недавно она балансировала на грани дефляции. На таком фоне инфляция в полтора процента в Беларуси не вызывает большого удивления.

Белорусские особенности инфляции

— Кроме того, есть дополнительные причины скачка инфляции в январе в Беларуси.

Похоже, белорусские власти в прошлом году прилагали максимальные усилия, чтобы по итогам года инфляция не стала двузначной и не достигла 10 процентов. Для этого впервые придумали опубликовать значение инфляции с двумя знаками после запятой – 9,97%, чтобы сказать, что она все-таки меньше 10%.

Для этого в конце года административно сдерживали рост цен, в частности, ряд интернет-провайдеров, сотовых операторов сначала анонсировали рост цен, а потом отменили. Соответственно, рост цен на услуги связи произошел уже в январе.

Вообще в начале года любят поднимать цены и тарифы: исторически в январе наблюдается календарный эффект, когда инфляция достаточно повышена. Это еще и следствие того, что в декабре обычно растут зарплаты, получают выплаты, государство активно тратит остатки бюджета, не выбранные за предыдущую часть года. Так что январский скачок инфляции – это достаточно стандартное явление. Более того, обычно чувствуется достаточно высокая инфляция еще в феврале, потому что с января традиционно пересматривают тарифы ЖКХ, которые появляются в февральских жировках. Но вот после февраля можно ожидать не сильного, но некоторого снижения инфляции – чуть ниже 10%.

Что могут предпринять?

— Произошел серьезный скачок инфляции в России, хотя там инфляция остается ниже, чем в Беларуси. Накануне состоялось заседание российского Центробанка, на котором подняли ставку рефинансирования сразу на один процентный пункт – с 8,5 до 9,5%. При том, что в Беларуси ставка рефинансирования не менялась с лета прошлого года и сейчас составляет 9,25%. Получается, что в России с меньшей инфляцией ставка рефинансирования уже выше, чем в Беларуси, где инфляция тоже выше. Более того, российский Центробанк не исключает дальнейшего повышения ставки рефинансирования.

Думаю, что в этих условиях Нацбанк Беларуси на очередном заседании тоже может поднять ставку рефинансирования, что поможет сдерживать инфляцию, поможет сдержать внутренний спрос, хотя это никак не сможет снивелировать воздействие внешней инфляции.

Чего ждать?

— Можно, конечно, январскую инфляцию умножить на 12 месяцев и получить годовую инфляцию, но так никто не делает.

Во-первых, по одному месяцу тяжело сделать вывод об инфляции на год вперед: может произойти что угодно, способное резко снизить или резко увеличить инфляцию (вдруг решат запустить печатный станок).

Во-вторых, именно январю и февралю свойственны сезонные скачки инфляции. Это еще одна причина, по которой не стоит январскую инфляцию экстраполировать на весь год.

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