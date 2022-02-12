Россия не стала строить терминал для белорусского калия 8 12.02.2022, 10:17

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Власти Ленинградской области опровергли ложь Таракана.

После того, как Литва с 1 февраля закрыла транзит для белорусских калийных удобрений, власти стали искать варианты экспорта сырья, являющегося стратегически важным для бюджета.

А в недавнем интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона строит свой собственный терминал, причем делает это своими силами.

Но власти Ленинградской области заявили, что терминал на Балтике не строится.

Российское информационное агентство «ПортНьюс» сделало запрос в правительство Ленинградской области о стройке и вот что там ответили:

«Возможность строительства в Ленобласти портового терминала белорусскими компаниями обсуждалась в 2021 году, однако окончательного решения о реализации проекта принято не было. В этом году белорусская сторона не обращалась с инициативой по строительству портовых мощностей», — прокомментировали в пресс-службе правительства Ленобласти.

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