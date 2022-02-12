Лукашенко нашел новую должность для подозреваемого в убийстве Баскова 18 12.02.2022, 10:32

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Международная федерация хоккея признала, что Басков может иметь отношение к гибели Романа Бондаренко.

Экс-глава Федерации хоккея Дмитрий Басков, дисквалифицированный IIHF за дискриминацию спортсменов, занял более высокую должность в «совете республики». Теперь он заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Это следует из постановления, опубликованного на Национальном правовом Интернет-портале.

Ранее Басков был членом комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Теперь он — один из трех заместителей председателя.

Напомним, Дмитрия Баскова назначили «сенатором» 14 сентября 2021 года, Лукашенко назвал это «определенный взлет в твоем возрасте».

За что дисквалифицировали Баскова

8 сентября стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Дмитрия Баскова на пять лет. Ему запрещено участвовать во всех международных и национальных хоккейных мероприятиях, начиная с 10 сентября 2021 года, заканчивая 9 сентября 2026 года.

После десятимесячного расследования IIHF, пришедшего к выводу, что функционер причастен к угрозам и дискриминации белорусских спортсменов по их политическим взглядам, а также злоупотреблению своим положением с целью поддержки Александра Лукашенко. Международная федерация также отметила, что доказательства, представленные Белорусским фондом спортивной солидарности, дают основания считать, что Басков мог присутствовать на «Площади перемен» 11 ноября 2020 года, Однако это недостаточное доказательство его причастности к инциденту, который привел к смерти Романа Бондаренко.

Дисквалификация Баскова сильно задела Лукашенко.

10 сентября стало известно, что Басков написал заявление об увольнении с поста главы Федерации хоккея.

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