В польском городе отменили плату за проезд в автобусах 12.02.2022, 17:16

Главная задача нововведения – сократить пробки и количество машин на дорогах.

Все автобусы в польском городе Миньск-Мазовецки стали бесплатными. Билеты больше не понадобятся ни гражданам, ни туристам, ни тем, кто приезжает в город на работу, пишет «Евро пульс».

Главная задача такого нововведения – сократить пробки и количество машин на дорогах. В Миньском повяте (аналог городского округа), центром которого является Миньск-Мазовецки, зарегистрировано около 130 тысяч автомобилей – это 615 машин на каждую тысячу жителей. Для сравнения, в среднем по ЕС этот показатель равен 500.

Люксембург стал первым государством в Европе, в котором полностью отменили оплату проезда в городском транспорте. Отдельные европейские города тоже проводят эксперименты с отменой билетов. В Праге автобусы и метро не берут плату за проезд в дни, когда в городе смог. В Париже общественный транспорт стал бесплатным для детей до 18 лет (благодаря этой мере власти в том числе хотят сократить ежедневные поездки родителей с ребенком в школу), в Брюсселе денег за проезд не берут у молодежи до 25 лет. Кроме того, в конце прошлого года в Генуе отменили плату за проезд на большинстве видов общественного транспорта.

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