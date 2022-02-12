Экономист: Белорусов ждет новый резкий скачок курса доллара 4 12.02.2022, 20:57

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Прогноз курса белорусского рубля на следующую неделю.

Весьма вероятен новый скачек курса доллара на БВФБ примерно на 1-2%, причем резкий рост на такую величину может произойти уже в понедельник 14 февраля в связи с обвалом курса российского рубля на Московской бирже 11 февраля, пишет экономист Владимир Тарасов для belrynok.by.

На прошедшей неделе вторую неделю подряд курс доллара снизился, на этот раз на 0,8% — до 2,5602 рубля 11 февраля. И снова это объясняется ослаблением доллара по отношению к российскому рублю на Московской бирже, что поддержало белорусскую валюту.

Курс евро на БВФБ за неделю уменьшился на 1,5%, составив 11 февраля 2,912 рубля за евро.

Российская валюта на БВФБ за неделю подорожала на 0,5% — до 3,4129 белорусского рубля за 100 российских.

При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля увеличилась на 0,1%, в то время как объем торгов валютами на БВФБ составил 433,3 млн. рублей против 474,6 млн. рублей за предшествовавшую неделю.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Снижение объема торгов является нормальным явлением для данного периода месяца, тем не менее, некоторое беспокойство по поводу перспективы предложения валюты на биржевых торгах остаются. Дело в том, что экспорт белорусских калийных удобрений, похоже, практически остановлен. 7 февраля Литва прекратила их транзит по своей территории.

Проблемы могут возникнуть и с экспортом в Украину, куда Беларусь поставляет значительные объемы нефтепродуктов.

Ухудшение состояние внешней торговли Беларуси прогнозируют и в Евразийском банке развития. В очередном Макроэкономическом обзоре аналитики банка отметили, что профицит внешней торговли Беларуси в 2022 году должен сократиться из-за замедления роста внешнего спроса и санкций со стороны западных стран. По их мнению, это ослабит поддержку курса белорусского рубля.

В ЕАБР также отметили, что в настоящее время в белорусской банковской системе сформировался избыток рублей, вызванный покупкой валюты Национальным банком РБ, в результате которой в банковскую систему поступило более 3 млрд. рублей. Аналитики отметили, что переток избыточной ликвидности на кредитный рынок пока носит ограниченный характер, но если он существенно ускорится, то это может оказать дополнительное давление на курс белорусского рубля.

Что касается текущей недели, то предложение валюты на БВФБ должно вырасти, так как белорусские экспортеры начнут продавать валюту в целях уплаты налогов за январь. Это позволяет прогнозировать рост стоимости валютной корзины за неделю примерно на 0,5%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если сделанные выше прогнозы сбудутся, то курс доллара на БВФБ может значительно подняться на 1-2%, причем велика вероятность резких скачков курсов. К этому приведет ослабление российского рубля против доллара на Московской бирже.

Прогноз на понедельник 14 февраля

Пятница 11 февраля оказалась очередным черным днем для российского рубля: курс доллара на Московской бирже поднялся примерно на 2,6% и достиг 77,12 рубля за доллар.

Европейская валюта на рынке за то же время подешевела на 0,4% — до 1,1342 доллара.

Учитывая эти изменения, можно ожидать, что на открытии торгов на БВФБ 14 февраля курс доллара вырастет довольно существенно – в пределах 1-2%.

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