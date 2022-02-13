Политзаключенного Николая Дедка этапировали в колонию 13.02.2022, 10:59

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Точное местонахождение активиста пока неизвестно.

Политзаключенного блогера и активиста анархистского движения Николая Дедка 12 февраля этапировали из могилевской тюрьмы №4 в колонию, сообщается на его аккаунте в Instagram.

В какую именно колонию перевели активиста, пока неизвестно.

Приговор 33-летнему Николаю Дедку вынесли в Минском городском суде 10 ноября. Судья Анастасия Попко признала его «виновным» по трем статьям Уголовного кодекса и назначила наказание в виде пяти лет лишения свободы в условиях общего режима. Такое же наказание запрашивал прокурор Антон Тюменцев.

Активист не признал вину ни по одной статье.

В конце прошлого месяца, 25 января, Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор политзаключенного.

Жалобу рассматривала судебная коллегия Верховного суда, в которую входили судьи Владимир Давыдов, Андрей Ковальчук и Николай Гринцевич. В заседании принял участие прокурор Генеральной прокуратуры Андреев. Коллегия оставила жалобу без удовлетворения, а приговор – без изменений.

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