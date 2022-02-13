На границе Армении и Грузии произошло мощное землетрясение 1 13.02.2022, 22:43

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Самые сильные толчки зафиксировали недалеко от Тбилиси.

На границе Армении и Грузии произошло землетрясение, сообщается на сайте армянского МЧС.

В Армении землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в 16 км к северо-востоку от села Бавра, сообщает РБК.

Толчки магнитудой 4-5 ощущались в Ширакской, Лорийской, Арагацотнской областях, в Ереване магнитуда составила 3.

Cила толчков в Гюмри достигала 5 баллов. В некоторых районах города отключилось электричество.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у грузинского села Самеба (регион Самцхе-Джавахети) в 58 километрах от Тбилиси.

Толчки также ощущались в Азербайджане, передает Modern.az. Самое сильное землетрясение произошло в городе Гянджа в северной части Азербайджана, оно также затронуло города Самух, Газах, Товуз, Агстаф, Шамкир, Дашкесан и другие районы страны.

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