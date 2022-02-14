Дэвид Крамер: Нужно разобраться с источниками поддержки режима в России и ОАЭ 6 14.02.2022, 11:02

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ДЭВИД КРАМЕР

фото: openukraine.org

США и Евросоюзу нужно действовать более жестко.

Бывший помощник государственного секретаря США, экс-глава Freedom House Дэвид Крамер считает, что нынешних санкций против режима Александру Лукашенко недостаточно и они не работают так, как надо. Об этом он заявил в интервью «Белсату».

«Если бы они действительно работали, то ситуация в Беларуси улучшилась бы. Если вернуться к августу 2020 года, когда Лукашенко украл выборы, то и ЕС, и США потребовалось довольно много времени, чтобы ввести первый пакет санкций. Результатом этого стало жестокое подавление Лукашенко и его головорезами мирных демонстрантов. Но после угона рейса Ryanair в мае прошлого года ряд европейцев поняли угрозу, которую Лукашенко представляет не только для белорусского народа, но и для всех, кто может находиться рядом, скажем, в самолете с критиком или активистом из Беларуси».

Крамер считает, что настало время принимать санкции против российских источников поддержки Лукашенко.

«Мы должны разобраться с каждым источником, который поддерживает Лукашенко. Большая их часть находится в России. Но также настало время серьезно поговорить с нашими друзьями и союзниками в Персидском заливе, где Лукашенко также была оказана широкая поддержка – в частности, в ОАЭ.

Учитывая отношения США с этими странами, пришло время объяснить им, что, конечно, они могут поддерживать Лукашенко. А могут быть хорошими другом и союзником США. Но они не могут делать то и другое одновременно. Поэтому я считаю, что США и Евросоюзу нужно действовать более жестким образом», – отметил он.

Крамер говорит, что Лукашенко представляет угрозу также для Украины. В целом он считает, что нынешняя ситуация вокруг Украины – это, возможно, крупнейший кризис безопасности в Европе со времен Второй мировой войны. Есть реальная угроза большого вторжения России в Украину, «ситуация очень серьезная».

«Путину нравится быть в центре внимания, а Лукашенко нравится быть его партнером во всех этих потенциальных зверствах, которые могут произойти, если российские войска перейдут границу с Украиной», – отметил он.

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