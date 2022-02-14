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Лукашенко должен встретиться с Путиным до конца недели

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  • 14.02.2022, 15:07
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Лукашенко должен встретиться с Путиным до конца недели
Фото: Getty Images

Песков заявил, что после встречи может быть сделано заявление.

Преcc-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил встречу Лукашенко и Путина. По его словам, она состоится до конца недели. После переговоров Путин и Лукашенко могут сделать заявление, сообщает РИА «Новости».

«Да, такая встреча готовится, мы рассчитываем, что до конца недели она состоится», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о подготовке встречи.

При этом он не стал комментировать вопрос о выводе российских войск из Беларуси.

«Не будем забегать вперед. Давайте дождемся встречи. Надеемся, что также сделают заявления по итогам их переговоров», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

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