Лукашенко должен встретиться с Путиным до конца недели

Лукашенко должен встретиться с Путиным до конца недели17
- 14.02.2022, 15:07
- 9,866
Песков заявил, что после встречи может быть сделано заявление.
Преcc-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил встречу Лукашенко и Путина. По его словам, она состоится до конца недели. После переговоров Путин и Лукашенко могут сделать заявление, сообщает РИА «Новости».
«Да, такая встреча готовится, мы рассчитываем, что до конца недели она состоится», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о подготовке встречи.
При этом он не стал комментировать вопрос о выводе российских войск из Беларуси.
«Не будем забегать вперед. Давайте дождемся встречи. Надеемся, что также сделают заявления по итогам их переговоров», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.