Стало известно, кого выдвинули кандидатом на президентские выборы в Туркменистане 22 14.02.2022, 18:47

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Сердар Бердымухамедов

Выборы пройдут 12 марта.

Сына действующего главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова выдвинули кандидатом в президенты страны на выборах, которые пройдут 12 марта. Как сообщает туркменский новостной сайт @salamnews_rus, выдвижение прошло на девятом внеочередном съезде Демократической партии Туркменистана, передает zerkalo.io.

«Сегодня в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана. Согласно его повестке, на пост президента Туркменистана выдвинута кандидатура заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Сердар Бердымухамедов выступил на съезде с речью.

Досрочные выборы

Президентская избирательная кампания стартовала в Туркменистане 14 февраля. Сами выборы пройдут 12 марта. В минувшую пятницу, напомним, глава Туркменистана, занимающий должность 15 лет, заявил о намерении уступить свой пост молодому руководителю, оставив за собой лишь должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) страны. Выступившие на внеочередном заседании Халк Маслахаты (Народного совета) почетные старейшины поддержали решение президента Бердымухамедова привлечь молодые кадры к руководству страной.

Президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны по месту рождения, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком и в течение последних 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране.

Президент избирается сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Количество президентских сроков в стране не ограничено.

Кто такой Сердар Бердымухамедов

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Известно, что у него есть две родные сестры. Бердымухамедов-младший закончил Туркменский сельскохозяйственный университет по специальности инженер-технолог. Учился также в Дипломатической академии МИД России на специальности «международные отношения» и в Женеве в Центре политики безопасности.

В марте 2018 года Сердар Бердымухамедов был назначен замминистра иностранных дел Туркменистана. Был депутатом Меджлиса (парламент) Туркменистана. В январе 2019 года назначен заместителем хякима (главы администрации) Ахалского велаята (области) — едва ли не самого главного и центрального региона страны, внутри которого расположена столица. В июне 2019 года Бердымухамедов возглавил Ахалский велаят.

В феврале 2020 года Сердар Бердымухамедов стал министром промышленности и строительного производства Туркменистана. В февраля 2021 года — вице-премьером. Также Сердар Бердымухамедов возглавляет Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства и международную ассоциацию «Туркменские алабаи».

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