Лукашенко пожаловался на санкции против «Беларуськалия»26
- 14.02.2022, 19:04
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Узурпатор возмутился решением Украины покупать калийные удобрения в США.
Украина отказалась закупать белорусские калийные удобрения, в отношении которых Вашингтон ввел санкции, и вместо этого попросила США заместить их. Об этом в разговоре с украинским политиком Александром Морозом в Минске заявил Лукашенко, сообщает БелТА.
«То, что творят ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается, уму не поддается», — пожаловался Лукашенко.
В настоящее время «Беларуськалий», находящийся под санкциями США, остался без маршрутов по экспорту калийных удобрений. Желание Минска пустить их через российские порты пока не реализовано в том числе потому, что для этого нет необходимой инфраструктуры. Ситуация угрожает экономической устойчивости страны, поскольку продажа калия является одним из основных источников валюты для республики.