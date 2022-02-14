Лукашенко пожаловался на санкции против «Беларуськалия» 26 14.02.2022, 19:04

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Узурпатор возмутился решением Украины покупать калийные удобрения в США.

Украина отказалась закупать белорусские калийные удобрения, в отношении которых Вашингтон ввел санкции, и вместо этого попросила США заместить их. Об этом в разговоре с украинским политиком Александром Морозом в Минске заявил Лукашенко, сообщает БелТА.

«То, что творят ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается, уму не поддается», — пожаловался Лукашенко.

В настоящее время «Беларуськалий», находящийся под санкциями США, остался без маршрутов по экспорту калийных удобрений. Желание Минска пустить их через российские порты пока не реализовано в том числе потому, что для этого нет необходимой инфраструктуры. Ситуация угрожает экономической устойчивости страны, поскольку продажа калия является одним из основных источников валюты для республики.

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