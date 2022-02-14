Спецслужбы Польши: Ослабевает позиция Лукашенко 8 14.02.2022, 20:05

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Станислав Жарын

Польские спецслужбы предрекли «изменения структуры власти в Беларуси».

Пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб Польши, Станислав Жарын увидел в прибывающих в Беларусь российских войсках угрозу для действующих белорусских властей.

«С направлением в Беларусь дополнительных российских солдат ослабевает позиция А. Лукашенко. У Кремля есть дополнительные инструменты давления на Лукашенко, он может использовать сложившуюся ситуацию для форсирования дальнейшего подчинения Москве или для изменения структуры власти в Беларуси», — написал Жарын в Twitter.

Также, по его словам, «ситуация вокруг Украины может существенно усилить господство России над Беларусью».

Sytuacja wokół Ukrainy może wzmocnić znacząco dominację Rosji nad Białorusią. 2/2 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) February 13, 2022

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