На YouTube появится телемагазин 1 14.02.2022, 20:16

Функция станет доступной для всех уже до конца 2022 года.

Видеохостинг YouTube запустит функцию телемагазина. Она станет доступной для всех уже до конца 2022 года.

Об этом пишет блог Youtube.

Тестирование функции началось еще летом 2021 года.

"Покупки в режиме реального времени предлагают зрителям интерактивную среду, в которой они могут общаться с создателями, пока они предлагают новые продукты, представляют эксклюзивные предложения или обсуждают свои последние покупки", - заявил директор по продуктам YouTube Нил Мохан.

Более того, видеохостинг продолжит развивать свое направление с короткими видеороликами, которое получило название YouTube Short. Компания заявляла о намерении инвестировать в авторов соответствующего контента на протяжении 2022 года.

Также в планах и внедрение технологии NFT, которая откроет для пользователей новые возможности для заработка.

"Мы считаем, что новые технологии, такие как блокчейн и NFT, позволят авторам установить более глубокие отношения со своими поклонниками. Вместе они смогут сотрудничать в новых проектах и зарабатывать деньги такими способами, которые ранее были невозможны", - заявили в компании.

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