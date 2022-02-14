ЕАБР прогнозирует сохранение двухзначной инфляции в Беларуси 1 14.02.2022, 20:20

В ЕАБР считают, что разгон инфляции связан с ростом цен на продовольствие и услуги.

В ЕАБР считают, что инфляция в первом квартале сохранится на годовом уровне в 10%.

Евразийский банк развития прокомментировал инфляцию в Беларуси, которая в январе 2022 года в ежегодном выражении составила 10%. В ЕАБР считают, что разгон инфляции связан с ростом цен на продовольствие и услуги.

"Месячный рост цен с устранением сезонности оценивается в январе около 14% после 7–8% в ноябре-декабре 2021 года", - говорится в обзоре банка.

При этом, вероятнее всего, инфляция в первом квартале сохранится на годовом уровне в 10%.

На этом фоне эксперты банка полагают, что Нацбанк республики может повысить ставку рефинансирования до 10% годовых. На данный момент она составляет 9,25% годовых.

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