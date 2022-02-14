На польской фабрике динамита прогремел мощный взрыв 2 14.02.2022, 21:36

Взрыв был слышен в радиусе многих километров.

На фабрике по производству динамита и взрывчатых веществ NitroErg в польском Крупском Млыне в Силезском воеводстве прогремел мощный взрыв, сообщает радиостанция RMF FM.

«Произошел взрыв на фабрике по производству взрывчатых веществ NitroErg. В результате взрыва уничтожено одно из зданий на территории завода», — сообщило радио.

По информации очевидцев, взрыв был слышен в радиусе многих километров, в пределах 20 километров взрывная волна задела оконные стекла. Информации о жертвах нет, двое человек объявлены пропавшими без вести. К месту происшествия направлены пожарные, для эвакуации раненых задействованы медицинские вертолеты.

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