Джули Фишер: Лукашенко потерял доверие и легитимность в глазах всего мира 1 15.02.2022, 8:07

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Спецпосланник США по Беларуси дала эксклюзивное интервью сайту Charter97.org.

«Лукашенко все чаще демонстрирует готовность отдать все в обмен на то, чтобы остаться у власти. Считаю, что это приводит к разногласиям между ним и народом Беларуси. Также я вижу, что представителям элиты все больше не нравится, куда движется Лукашенко и с какой скоростью он приводит Беларусь ближе и ближе к России», — заявила сайту Charter97.org cпецпосланник США по Беларуси Джули Фишер. В эксклюзивном интервью американский дипломат ответила на вопросы о российских войсках в Беларуси, новых санкциях против режима Лукашенко, а также выразила поддержку белорусскому народу.

— Госпожа посол, мы разговариваем с вами в то время, когда на территории Беларуси находится беспрецедентный по масштабам контингент российских войск. Есть серьезная угроза агрессии против Украины. Как США видят эту ситуацию и роль Лукашенко в ней?

— Мы не знаем, приняла ли Россия окончательное решение о дальнейшем вторжении в Украину, но у нее явно есть такая возможность. Соединенные Штаты, в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами, предложили России путь к деэскалации, но, в то же время, мы принимаем все разумные меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности наших союзников.

Ввод российских войск в Беларусь вызывает глубокую озабоченность. И точно так же, как мы ясно дали понять Российской Федерации о серьезных последствиях, с которыми она столкнется, если она заново развяжет агрессию против Украины, мы также ясно дали понять Беларуси, что, если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, то столкнется с новым уровнем экономических последствий со стороны Соединенных Штатов, а также наших союзников и партнеров, независимо от того, будет ли она участвовать в принятии этого решения или нет.

— Разделяют ли США позицию, высказанную рядом европейских политиков, что российские войска на территории Беларуси — это оккупация?

— Правовое определение оккупации имеет свои особенности. Если российские войска останутся на территории Беларуси по завершении учений, мы, безусловно, будем внимательно следить за развитием событий вокруг этого присутствия.

Если бы российские войска были размещены в Беларуси на постоянной основе, я бы вполне ожидала соответствующей переоценки концепции реагирования самого НАТО.

— США и союзники говорят о том, что если Кремль нападет на Украину, то последуют жесткие санкции. Будут ли санкции против Кремля, если российские войска останутся на территории Беларуси?

— Что касается Беларуси, то мы выразили обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи. Помимо угрозы Украине и региону, стремительное развертывание российских войск или любое долгосрочное военное присутствие России могут представлять угрозу суверенитету Беларуси.

Увеличение численности российских войск в Беларуси может говорить о значительных изменениях в давней доктрине и стратегии страны. Беларусь традиционно придерживалась политики нейтралитета, о которой Лукашенко регулярно громко заявлял на протяжении многих лет. Но то, что происходит сейчас, и то, для чего откроют двери предлагаемые конституционные изменения на предстоящем референдуме — это уже иной подход. Прежде всего, это критически важный вопрос именно для народа Беларуси, ему следует разобраться относительно того, кто и почему внес это изменение.

— Как вы расцениваете заявление Лукашенко о том, что он готов купить современное российское оружие и оставить его на территории Беларуси. Среди них — системы ЗРК средней и большой дальности С—400 «Триумф», комплексы ПВО малой дальности «Панцирь—С» и истребители Су—35. Какие меры могут быть приняты против Лукашенко, если он пойдет на размещение российского ядерного оружия на территории страны?

— Давайте вернемся к решению Беларуси об отказе от ядерного арсенала в 1990—х годах и важности этого решения. Беларусь предпочла отказаться от ядерного оружия. И, если Лукашенко хочет сейчас это поменять, то, я полагаю, что его позиция по этому вопросу не совпадает с позицией народа Беларуси. Помимо ядерной проблемы, если Беларусь существенно изменит свою политику в отношении войск или вооружений, полагаю, что НАТО рассмотрит вопрос о введении ответных мер.

— Насколько сегодня вероятно закрытие посольства США в Беларуси в связи с последними инициативами белорусских властей?

— Посольство США в Минске остается открытым, как и было с января 1992 года — это более 30 лет сотрудничества и дружбы между Соединенными Штатами Америки и народом Беларуси. В Минске наши дипломаты выполняют трудную работу в сложных условиях. И у нас есть команда, которая занимается вопросами по Беларуси, в Литве, а также в других соседних странах, в Вашингтоне и в наших представительствах при международных организациях, таких как ОБСЕ и агентства ООН.

Режим Лукашенко предпринял меры по значительному ограничению нашего персонала: как американских дипломатов, так и местных сотрудников, которые являются важной частью нашей работы по улучшению отношений между двумя странами и народами.

Стоит отметить, что миссия Соединенных Штатов Америки — это не единственная дипломатическая миссия, сталкивающаяся с подобными препятствиями. Причина, по которой режим это делает: приказывает послам и дипломатам покинуть Беларусь, ограничивает поездки и встречи внутри страны, заставляет посольства увольнять сотрудников и закрывать культурные центры — заключается в том, что режим стремится скрыть то, что происходит внутри Беларуси. Более чем 1.000 политических заключенных находятся за решеткой, сотни организаций гражданского общества и независимых СМИ закрыты и объявлены экстремистскими, а многие сотни государственных служащих преследуют и увольняют за то, что они выражали свое мнение — скрыть то, что они делают невозможно. Эти действия несовместимы с международными обязательствами Беларуси, они наносят непоправимый вред Беларуси и белорусам не только сегодня, но и принесут вред в будущем.

Независимо от того, что ждет нас в будущем, мы будем продолжать взаимодействовать с народом Беларуси и поддерживать его усилия по формированию более благоприятного будущего для себя и своих детей.

— Хотелось бы поблагодарить США за поддержку белорусского народа, в частности, 3 февраля Сенат США принял двухпартийную резолюцию в поддержку демократии в Беларуси. Следующим шагом может быть более жесткая к режиму позиция администрации президента Байдена?

— Дело свободы в Беларуси объединило Вашингтон, что подтверждается лидерами Конгресса со стороны обеих партий и в Сенате, и в Палате представителей на протяжении более 20 лет.

Прошлым летом, после подписания Акта о демократии в Беларуси от 2020 года, были учреждены Кокус «Друзья Беларуси» в Конгрессе и Кокус «Свободная Беларусь» в Сенате. Резолюция Сената от 3 февраля стала очередной демонстрацией поддержки народа Беларуси и его демократических устремлений со стороны Конгресса.

Руководящая роль президента Байдена в поддержке демократической Беларуси очевидна. Президент, государственный секретарь и советник по национальной безопасности встречались в июле со Светланой Тихановской. В августе и декабре министерство финансов ввело наиболее жесткие на сегодняшний день санкции в отношении белорусских юридических и физических лиц, в том числе — против государственных предприятий, представителей органов власти и других лиц, оказывающих содействие режиму и делающих возможными жестокие репрессии в отношении белорусского народа, а также нарушающих верховенство закона. Кроме того, президент Байден подписал новый указ, который расширяет наши полномочия для применения санкций в отношении представителей режима и облегчает наши усилия по привлечению Лукашенко и его режима к ответственности за продолжающиеся жестокие репрессии против белорусов внутри страны и за ее пределами. 3 февраля, когда начались зимние Олимпийские игры, государственный секретарь Блинкен объявил об ограничениях на выдачу виз гражданам Беларуси в соответствии с «Запретом Хашогги» — инструментом противодействия транснациональным репрессиям. Эти меры были направлены против некоторого числа белорусов в связи с их участием в серьезной экстерриториальной деятельности против оппонентов, включая попытку насильственного возвращения белорусской олимпийской спортсменки Кристины Тимановской во время Олимпийских игр в Токио прошлым летом.

— Говоря о практических шагах в поддержку демократии, 8 декабря 2021 года США ввели жесткие экономические санкции против белорусских предприятий, аффилированных с властями. Рассматривают ли США новые решения против властей в Минске?

— Мы постоянно следим за действиями, предпринимаемыми властями Беларуси, и оцениваем эффективность действующих санкций, а также других шагов, которые мы можем предпринять в будущем.

Важно отметить, что санкции США — это лишь часть большого пазла. Мы очень тесно сотрудничаем по вопросам санкций с такими партнерами, как Европейский союз, Великобритания, Канада и другие. Все это делается, чтобы показать режиму, что Запад настаивает на том, чтобы власти Беларуси выполняли свои международные обязательства и уважали основные свободы, а также достоинство собственного народа.

Санкции обычно не являются быстрым решением. Мы видели, как Лукашенко и раньше предпринимал действия, включая освобождение всех политзаключенных в ответ на санкции. И мы делаем вывод, исходя из недавней реакции, что нынешние санкции оказывают влияние.

— Готовы ли США задействовать механизм так называемых вторичных санкций против тех компаний, которые торгуют с белорусскими предприятиями из «черного списка»?

— Мы продолжаем следить за эффективностью наших санкций и за тем, нужно ли их корректировать для достижения желаемых результатов.

— Ведутся разговоры о том, что Россия может быть отключена от системы SWIFT из—за ее агрессивных действий против Украины. Будет ли это означать, что и белорусский режим будет отключен от этой системы платежей?

— Россия и Беларусь — отдельные страны, Соединенные Штаты относятся к ним как к таковым. Это верно, несмотря на частые попытки стереть грань между Россией и Беларусью.

Мы видели, как Лукашенко на протяжении почти всех 27 лет неоднократно обращался за помощью к России. И мы знаем, что поддержка не бесплатна. Очевидно, что Россия пользуется уязвимым положением Лукашенко и требует погашения накопленных долгов. Невозможно упустить тот факт, что, посвятив почти три десятилетия пребывания на своем посту на заявления о том, что он гарант суверенитета и независимости Беларуси, Лукашенко все чаще демонстрирует готовность отдать все в обмен на то, чтобы остаться у власти.

Считаю, что это приводит к разногласиям между ним и народом Беларуси. Также я вижу, что представителям элиты все больше не нравится, куда движется Лукашенко и с какой скоростью он приводит Беларусь ближе и ближе к России. Не думаю, что эта концепция пользуется широкой поддержкой в Беларуси. Народ Беларуси на всех уровнях твердо убежден, что он, а не Москва, должен решать свое будущее.

Беларусь и Россия — близкие партнеры, имеющие исторические связи. Но точно так же, как Украина — не провинция России, а гордая и независимая страна, Беларусь также самостоятельное, независимое, суверенное государство.

— С приходом президента Байдена США играют очень важную роль в борьбе с отмыванием денег. Не секрет, что режим Лукашенко использует коррупционные схемы. Могут ли США начать рассматривать режим в Минске еще и через призму борьбы с коррупцией?

— Государственный департамент и министерство финансов смотрят через призму коррупции, когда мы оцениваем широкий круг лиц и организаций на возможность принятия санкций. Например, коррупция среди государственных служащих конкретно упоминается в качестве одного из факторов, которые необходимо учитывать при определении санкций в каждом из Актов о демократии в Беларуси, принятых Конгрессом.

И во время декабрьского саммита в поддержку демократии, который был организован президентом Байденом, его администрация однозначно указала на связь между борьбой с коррупцией и усилиями по укреплению демократии во всем мире. На этом саммите государственный секретарь Блинкен отметил, что коррупция истощает ресурсы правительств, которые можно было бы использовать в лучших целях, подпитывает скептическое отношение и недоверие к институтам власти и имеет невероятно разрушительный эффект.

— Тысячи белорусов продолжают борьбу за свободу. У вас есть возможность обратиться к ним через наш сайт. Госпожа посол, что бы вы им сказали?

— Спасибо за эту возможность. Мне хотелось бы сказать им следующее:

Несмотря на все аресты, насилие, пытки, давление на независимые СМИ и гражданское общество, на то, что многие тысячи белорусов были вынуждены покинуть страну, несмотря на все, что произошло и продолжает происходить, желание белорусского народа быть свободным, выбирать своих собственных лидеров и определять свое политическое будущее остается очевидным.

Важно понаблюдать, как складывается ситуация для Лукашенко после того, как он полтора года игнорировал и закрывал глаза на политический кризис, который он сам же и создал. Он создал эту ситуацию. Он не хотел допускать несогласных к избирательной кампании 2020 года, он не хотел принимать критику по любым вопросам, будь то COVID или базовые принципы государственного управления. И он несет ответственность за фальсификацию выборов и последовавшее за этим трагическое применение насилия.

Он пытался отвлечь внимание, спровоцировав международные кризисы — инцидент с самолетом Ryanair, искусственно созданный миграционный кризис, военные угрозы в отношении Украины. Он пытался подавить оппозицию, отправив за решетку тысячи белорусов, от подростков до пожилых людей. Он заставил десятки СМИ и сотни общественных организаций закрыться. Он вынудил тысячи белорусов бежать из страны. Лукашенко потерял доверие и легитимность не только в глазах народа Беларуси, но и всего мира.

Американцы понимают, что Беларусь — это гордая страна с богатой культурой, историей, и большим будущим. Ваше будущее зависит от вас, и Соединенные Штаты поддерживают вас, как и в течение последних 30 лет.

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