Приближенных к Путину чиновников обязали проходить странную процедуру 15.02.2022, 8:52

1,816

Несколько раз в неделю.

Российские чиновники, приближенные к президенту РФ Владимиру Путину, обязаны несколько раз в неделю сдавать анализы. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

«О чрезвычайной бдительности всего окружения президента России к его здоровью слышали мы все. Однако тревога за организм первого лица вышла на новый уровень, – если раньше сотрудники, которым предстоит встреча с Владимиром Путиным, должны были отсидеть на двухнедельном карантине … , то теперь они еще и сдают несколько раз в неделю анализы испражнений», — пишет Baza, ссылаясь на свои источники.

По информации телеграм-канала, множество сотрудников вынуждены проводить почти весь год на карантине. Так, среди работников администрации Путина и ФСО есть люди, которые «отсидели» за прошлый год более 150 дней – в одиночных номерах.

«Как же выглядит изоляция «по-кремлевски»? Вы находитесь весь положенный срок в одиночном номере. С собой нельзя ни в коем случае проносить – почему-то – алкоголь, кофе, сигареты и ножи. Еду приносят несколько раз в день и ставят на специальный столик возле двери в номер. Выходить наружу категорически запрещено, передачи также запрещены. А если будет какое-то нарушение – изоляция сразу прекратится и нарушителя на мероприятие не допустят», — сказано в сообщении.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах сидели друг напротив друга за огромным столом, так как Макрон отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус в РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».