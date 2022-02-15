Калийную компанию друга Лукашенко продают «Уралкалию»? 1 15.02.2022, 9:36

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фото: belta

На «Славкалий» Гуцериева работают оценщики имущества.

Западные санкции поставили под вопрос амбициозный проект строительства Нежинского горно-обогатительного комбината. «Славкалий», компания российского миллиардера Гуцериева, возводила его на кредитные средства Китая под гарантию белорусского правительства.

Строительство комбината финансировал Банк развития Китая. Кредитные линии были заморожены, после того как Михаил Гуцериев попал в санкционный список, в связи с нарушениями прав человека в Беларуси. Это случилось в июне прошлого года. И уже в июне на площадке остановились работы.

Ранее субподрядчики рассказали «Нашай Ніве», что администрация перестала платить по счетам и призвала работать в долг, что стало сигналом к свертыванию.

Что на площадке Нежинского ГУК происходит сейчас?

«Стройка стоит, многие исполнители в судах со «Славкалием». Приобретенное оборудование понемногу портится, так как консервация не сделана и не оплачена, — рассказал один из субподрядчиков. — Европейские компании отказываются работать с компанией, даже если бы нашлись деньги — санкции».

«Сначала было ощущение, что из-за паузы китайцев станет невозможным дальнейшее строительство и развитие проекта, но ситуация такова, что и выполненный фронт работ не могут закрыть [оплатить]», — добавляет субподрядчик.

«Есть какая-то суета олигархов, какие-то межгосударственные кредиты и государственные долги — все очень сложно. А есть реальная сторона: простые подрядчики, строители и поставщики оборудования, которые делали работу, а теперь не могут получить свои деньги за технику и услуги», — отмечает сотрудник белорусской строительной компании.

Как стало известно, сейчас вместо рабочих на строительной площадке работают оценщики имущества от банков.

«Ведется большая работа по оценке имущества. Такое бывает перед сделками по продаже. Но там страх: гигантские долги, финансовые перекосы», — говорит нам осведомленный источник.

«Продавать «Славкалий» Гуцериева подталкивают банки и китайцы, — считает еще один деятель, который следит за вопросом. — У него, в принципе, проблем с банками «выше крыши»! А единственный реальный покупатель «Славкалия» сейчас — «Уралкалий». Потому что «Беларуськалию» после санкций надо думать, как выживать самому. Не до расширения и не до поглощения «Славкалия», хотя раньше такие планы и были»».

Вместе с тем, источники считают, что форсировать процесс никто не будет.

«Учитывая санкционные риски и полные тумана перспективы что по «Славкалию», что по Лукашенко, что по Беларуси, русские вряд ли будут спешить.

Здесь, вероятно, не столько «Уралкалий» хочет купить это добро, сколько «Славкалий» хочет как-то развязать этот узел», — считает собеседник.

«Уралкалий» решил вникнуть в этот вопрос и войти в переговоры, изучить все, подписать какие-то рамочные соглашения, может быть, сделать какое-нибудь громкое заявление, чтобы стоять первыми в очереди на актив, когда ситуация станет более-менее прогнозируемой», — резюмирует эксперт.

Напомним, разработка Нежинского месторождения — амбициозный проект Михаила Гуцериева, российского миллиардера, приближенного к Александру Лукашенко. Еще в 2011-м государственные СМИ отчитывались, что «российский миллиардер вложит в экономику республики 1,5 миллиарда долларов для разработки Нежинского месторождения калия под Любанью».

По факту Гуцериев взял у китайцев кредит на 1,4 миллиарда долларов на строительство горно-обогатительного комбината под гарантии белорусского правительства.

Своих денег в Нежинское месторождение Гуцериев, по разным оценкам, вложил от 250 до 600 миллионов долларов.

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