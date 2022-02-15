В Польше возбудили дело против лукашенковских силовиков 2 15.02.2022, 12:09

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Расследуется деятельность ОПГ по организации контрабанды мигрантов.

В Польше идет следствие по факту создания организованной преступной группы, занимавшейся организацией нелегального пересечения границы страны. В указанную ОПГ, как предполагается, входили сотрудники белорусских ведомств и служб. Люблинский отдел Департамента по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры взял дело на контроль для дальнейшего расследования, сообщает польская прокуратура.

«Дело было возбуждено в связи с выявленными в сентябре 2021 года случаями незаконного пересечения польской границы гражданами Сирии, которые в своих объяснениях описали процедуру организации иорданскими турфирмами так называемых «туристических поездок» в Беларусь. Их единственной целью было нелегальное проникновение через территорию Польши в страны Западной Европы, главным образом в Германию. Задержанные также описали обстоятельства организации этой процедуры уже на территории Беларуси, включая вовлечение в нее как белорусских граждан, так и лиц, выполняющих в стране государственные функции. В рамках этой процедуры сотрудники белорусских служб должны были организовать воздушную перевозку иммигрантов на территорию Беларуси, предоставив им туристические визы и перелет. На месте они обеспечивали пребывание мигрантов, включая проживание и питание. Затем они перевезли иммигрантов к границе Республики Польша, чтобы те могли пересечь ее в месте, указанном белорусскими солдатами», — говорится в сообщении польской прокуратуры.

Пресс-служба польского ведомства также сообщает, что следствие по делу разделено на три основных направления:

по факту проведения агрессивных действий против Республики Польша, угрожающих ее суверенитету или государственному строю, квалифицируемых как преступления, предусмотренные статьями 117 и 127 Уголовного кодекса Польши;

по факту организации международной преступной группы, состоящей, в частности, из представителей белорусских властей, для совершения преступлений, связанных с организацией процедуры незаконного пересечения польско-белорусской границы с целью получения финансовой выгоды, квалифицируемой по статьям 258 и 264 § 3 Уголовного кодекса Польши;

по факту участия белорусских государственных служащих в совершении ряда преступных деяний, связанных с незаконным пересечением польской границы и разрушением пограничных объектов в целях пропаганды и общественно-политической дестабилизации в Польше, подстрекательства мигрантов к нападению на польских служащих и уничтожению имущества на территории Республики Польша, квалифицируемого по статье 231 § 2 Уголовного кодекса.

Кроме того, сообщается, что неназванный полномочный представитель «ряда лиц белорусской национальности» был уведомлен о «подозрении сотрудников органов Республики Беларусь в совершении многочисленных преступлений в ущерб белорусам в связи с их национальностью, мировоззрением или политическими взглядами».

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