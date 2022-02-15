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В Минске внепланово приземлился рейс Москва — Аликанте

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  • 15.02.2022, 12:30
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В Минске внепланово приземлился рейс Москва — Аликанте

Причины смены курса не сообщаются.

Рейс российской авиакомпании S7 из Москвы в испанский город Аликанте отклонился от курса и приземлился в Минске. Об этом свидетельствуют данные авиасервиса Flightradar.

Самолет Airbus A320 вылетел в 10.27 по минскому времени из аэропорта «Домодедово». Он должен был приземлиться в городе Аликанте в 15.35 по минскому времени. Однако в 11.43 самолет приземлился в национальном аэропорту «Минск».

Причины смены курса не сообщаются. В расписании аэропорта Аликанте указывается, что самолет из Москвы «был перенаправлен для посадки» в другой аэропорт, а рейс задерживается на 104 минуты.

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