В Минске внепланово приземлился рейс Москва — Аликанте

В Минске внепланово приземлился рейс Москва — Аликанте8
- 15.02.2022, 12:30
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Причины смены курса не сообщаются.
Рейс российской авиакомпании S7 из Москвы в испанский город Аликанте отклонился от курса и приземлился в Минске. Об этом свидетельствуют данные авиасервиса Flightradar.
Самолет Airbus A320 вылетел в 10.27 по минскому времени из аэропорта «Домодедово». Он должен был приземлиться в городе Аликанте в 15.35 по минскому времени. Однако в 11.43 самолет приземлился в национальном аэропорту «Минск».
Причины смены курса не сообщаются. В расписании аэропорта Аликанте указывается, что самолет из Москвы «был перенаправлен для посадки» в другой аэропорт, а рейс задерживается на 104 минуты.