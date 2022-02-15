Навальный: Лукашенко — духовный отец Путина 5 15.02.2022, 17:58

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Алексей Навальный

Российский оппозиционер несколько раз упомянул Беларусь в своей судебной речи.

В исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области России во вторник началось судебное разбирательство по новому уголовному делу против оппозиционера Алексея Навального. Его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду, сообщает «Радио Свобода».

Предварительное выездное заседание проводит Лефортовский суд Москвы.

На слушания пустили жену политика Юлию Навальную, которая ранее потребовала этого публично. Суд проходит в актовом зале колонии. Туда пускают только журналистов с блокнотом и ручкой. Телефоны проносить запрещено. Но СМИ удалось получить видеозапись с заседания.

В своей речи Алексей Навальный несколько раз упомянул Беларусь.

«Как только я приземлился, у меня только выездные заседания. Почему вы все ездите ко мне, почему все вокруг меня? Знаете, где так делают? В Беларуси! Лукашенко делает все это своеволие, там это изобрели, и сейчас начинается такая практика. Я безусловно возмущен».

Навальный заявил, что хочет быть обычным заключенным, которого судят в обычном порядке. Он потребовал организовать открытый процесс, чтобы зашли слушатели, чтобы все могли смотреть трансляцию.

«Просто эти люди, которые заказали это дело, очень боятся меня. Дело явно сфабриковано. Нельзя проводить процесс прямо в тюрьме. Нельзя нарушать ну все законы на свете. Знаете, откуда это к нам пришло? Из Беларуси. Вот там такое беззаконие творится. И все говорят, что Путин - духовный отец Лукашенко. Но нет, все наоборот. Лукашенко — духовный отец Путина. И Путин перенимает у него все зверские практики. Я требую, чтобы меня судили, как обычного человека».

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