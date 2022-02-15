SpaceX первой в мире выпустит туриста в открытый космос 2 15.02.2022, 18:44

Миссия намечена на текущий год.

Американская компания SpaceX в рамках программы Polaris, инициированной миллиардером Джаредом Айзекманом, впервые в мире выпустит туриста в открытый космос, сообщается на сайте проекта.

В рамках программы предполагается отправить в космос три туристических экипажа. Первые две группы полетят на космическом корабле Crew Dragon, третья — на многоразовой транспортной системе Starship.

В рамках первой миссии планируется вывести Crew Dragon на самую высокую околоземную орбиту, на которую когда-либо выходили пилотируемые космические корабли. В ее ходе планируется выход туриста в открытый космос, а также тестирование лазерной связи Starlink. Продолжительность полета — пять суток. Миссия намечена на текущий год.

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