Белорусским чиновникам может грозить пожизненное заключение за организацию нелегальной миграции 7 15.02.2022, 21:47

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Польская прокуратура начала расследование.

От 3 месяцев до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение могут получить белорусские должностные лица, замешанные в доставке мигрантов на границу Беларуси, если расследование польской прокуратуры докажет их причастность к трафику людей по белорусской территории, передает «Белсат».

В районной прокуратуре Варшавы началось расследование, которое может доказать, что миграционный кризис на границе Беларуси был организован. Польская прокуратура возбудила уголовное дело в том числе в отношении белорусских должностных лиц за организацию нелегальной миграции. В основу дела легли показания граждан Сирии, которых задержали на границе в сентябре прошлого года.

Human Rights Watch опубликовал доклад, в котором подробно описан путь мигрантов к белорусской границе. Из рассказов опрошенных, турфирмы на Ближнем Востоке через соцсети рекламировали пакетные туры в Минск. В стоимость «пакета» входила виза, обязательная страховка, трансфер до границы Беларуси. Цена колебалась от 3 до 17 тысяч долларов. Тех, кто покупал такие пакетные туры, встречали в аэропорту Минска агенты с автобусами, развозили людей по отелям, где они ждали трансфер на границу. Водитель трансфера высаживал пассажиров в определенном месте, им выдавали GPS-координаты точек на границе, куда им следовало выйти. Там их встречали белорусские пограничники, сами перерезали колючую проволоку или показывали готовый проход на польскую территорию.

40-летняя курдская женщина Авира из Сирии рассказала волонтерам Human Rights Watch: «Они [турагенты] все время твердили, что все будет хорошо. Нас использовали как хворост для костра, а мы последнее продавали в надежде на лучшую жизнь. Теперь и возвращаться некуда».

Такой заманчивый путь привлек на границу Беларуси с ЕС несколько тысяч мигрантов. Но простого перехода не получилось. В итоге, в докладе Human Rights Watch указано минимум 13 погибших, несколько польских солдат получили ранения.

«В рамках этого дела можно выделить три основных вопроса, которые мы анализируем. Во-первых, это агрессивные действия против Польши и ее суверенитета. Во-вторых, проанализируем деятельность международной преступной группы, в которую вошли представители белорусских спецслужб. Они содействовали процессу нелегальной миграции в Польшу и осуществляли свою деятельность, в том числе, для обогащения. Также мы будем анализировать участие белорусских публичных деятелей в организации нелегальной миграции в Польшу и Евросоюз», – пояснил пресс-секретарь Варшавской окружной прокуратуры Лукаш Лапчинский.

Если в ходе следствия будет доказано, что белорусские должностные лица причастны к организации нелегальной миграции, им грозит от 3 месяцев до пожизненного заключения в зависимости от статьи и степени участия. Но будут ли реальные последствия для чиновников из другого государства?

«Безусловно, международные механизмы есть. Во-первых, всем известный – розыск через Интерпол. Сейчас для этого есть основания: потому что в сообщении польской прокуратуры сказано, что есть конкретные подозреваемые. И то, что их имена не указаны, возможно, это как раз для того, чтобы эти лица не меняли планов своих поездок», – рассказал юрист Народного антикризисного управления Михаил Кирилюк.

Хьюман-трафик, или организация нелегальной миграции – это международное преступление, и Польша имеет право – и даже обязана – это преступление расследовать и наказывать причастных. Уголовное дело заведено, а это значит, что любые доказательства причастности белорусских должностных лиц к созданию миграционного кризиса на границе будут приняты во внимание.

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