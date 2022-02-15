В Бельгии работникам разрешили добиваться четырехдневной рабочей недели 1 15.02.2022, 22:28

С сохранением зарплаты.

Бельгия разрешила сотрудникам просить работодателя перевести их на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Компании смогут отклонить запрос, но им придется письменно объяснить причину, пишет Forbes.

Власти Бельгии разрешили сотрудникам запрашивать у работодателей переход на четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной с сохранением зарплаты. Об этом написал Bloomberg со ссылкой на заявление вице-премьера и министра труда Пьер-Ива Дерманье.

Работодателям оставили право отклонить запрос работников, но предоставить при этом письменное обоснование отказа, отметил Дерманье. С новыми правилами компаниям станет проще организовать вечернюю и ночную работу без согласования с профсоюзами, пишет агентство. «Цель в том, чтобы дать работникам и компаниям больше свободы в организации рабочего времени», — пояснил премьер-министр Бельгии Александр де Кро. В пример он привел возможность работать неодинаковое число часов от недели к неделе: на одной больше, на другой меньше, пишет газета De Standaard.

Положение о четырехдневной рабочей неделе — часть реформы сферы труда в Бельгии. За счет реформы правительство Бельгии надеется переломить ситуацию на рынке труда. Сейчас только примерно 71 бельгиец из 100 в возрасте от 20 до 64 лет имеет работу: это меньше, чем в среднем в еврозоне (73 из 100) и сразу на десять процентных пунктов меньше, чем в соседних странах — Нидерландах и Германии, следует из данных Eurostat по итогам третьего квартала 2021 года.

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