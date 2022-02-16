Президента Гондураса задержали через несколько недель после истечения срока его полномочий 7 16.02.2022, 8:19

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Хуан Орландо Эрнандес

Из дома экс-главу государства вывели в наручниках, цепях и пуленепробиваемом жилете.

Экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес задержан в Тегусигальпе по обвинению в торговле наркотиками в ответ на запрос США об экстрадиции, пишет Deutsche Welle.

Задержание силовики провели во вторник, 15 февраля, всего через несколько недель после истечения срока его полномочий. Из дома экс-главу государства вывели в наручниках, цепях и пуленепробиваемом жилете и доставили на базу полицейского спецназа.

По версии следствия, Эрнандес участвовал в операциях по переправке 500 тонн кокаина из Колумбии и Венесуэлы в Соединенные Штаты. Политик, предположительно, получил взятки на миллионы долларов в обмен на защиту наркоторговцев от следствия и судебного преследования.

Хуан Орландо Эрнандес отрицает свою вину, но согласился сотрудничать со следствием. В течение восьми лет его президентства Вашингтон рассматривал политика как важного партнера США в Центральной Америке. В январе на посту главы государства его сменила Сиомара Кастро, которая стала первой женщиной-президентом в истории Гондураса.

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