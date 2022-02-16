Литва празднует День восстановления государства 16.02.2022, 12:41

Поздравляем наших соседей и друзей.

16 февраля в Литве – День восстановления Литовского государства. Вильнюс приглашает отметить главный государственный праздник страны множеством значимых мероприятий.

На главных площадях и улицах столицы пройдут и новые, и уже ставшие традиционными торжества в честь восстановления литовской государственности.

Утром 16 февраля тысячи учащихся со всей Литвы примут участие в торжественном молодежном шествии «Дорогой Литовского государства». Они посетят 16 важнейших для истории Литвы мест, начиная Кафедральной площадью и заканчивая кладбищем Расос. В 10 часов шествие тронется с Кафедральной площади в сторону улицы Пилес.

В полдень на площади Симонаса Даукантаса рядом с Президентским дворцом традиционно пройдет церемония поднятия флагов трех Балтийских государств – Литвы, Латвии и Эстонии. Президент Литовской Республики обратится к собравшимся с поздравительной речью.

С 18 часов на вильнюсском проспекте Гедиминаса (от Кафедрального собора до площади Винцаса Кудирки) в честь праздничной даты зажгутся шестнадцать символических костров.

В 18.30 ч. над башней Гедиминаса взовьются в небо дроны – как эксклюзивное и созданное при помощи современных технологий поздравление с 16 февраля.

А вечером в три цвета литовского флага окрасятся Три Креста и главные столичные мосты через Нерис.

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