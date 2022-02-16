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Литовские таможенники нашли в фуре из Беларуси контрабандные сигареты на €2,3 миллиона

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  • 16.02.2022, 13:14
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Литовские таможенники нашли в фуре из Беларуси контрабандные сигареты на €2,3 миллиона
Фото: пресс-служба таможенного ведомства Литвы

Груз перевозился под видом сажи.

Литовские таможенники 13 февраля нашли в фуре из Беларуси крупную партию табачной контрабанды, сообщает пресс-служба таможенного ведомства Литвы.

Большегруз под управлением белоруса пересекал белорусско-литовскую границу в пункте пропуска «Райгардас». Водитель заявил, что перевозит 20 тонн сажи, которая используется в производстве шин. Таможенники просканировали автомобиль и обнаружили, что за мешками спрятаны коробки с сигаретами.

Из полуприцепа таможенники достали около 650 тысяч пачек белорусских сигарет Queen Menthol. Стоимость контрабанды оценивается в 2,3 млн евро.

Водителя задержали на двое суток, меру пресечения определит сегодня суд.

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