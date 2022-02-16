Россия резко увеличила вложения в госдолг США 3 16.02.2022, 13:51

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Рост инвестиции произошел на фоне эскалации с Западом.

Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в декабре 2021 года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 3,91 млрд долларов. Это следует из опубликованных во вторник документов Минфина США, пишет finanz.ru.

В ноябре указанный показатель оценивался в 2,409 млрд долларов. В декабре на долгосрочные облигации в российских вложениях приходились 102 млн долларов, на краткосрочные - 3,808 млрд долларов. В ноябре первый показатель оценивался в 101 млн долларов, а второй - в 2,3 млрд долларов. Таким образом, вложения в длинные treasuries в декабре выросли в 1,6 раза.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. В апреле их уровень снизился с 96 млрд долларов до 48,7 млрд долларов, а в мае - до 14,9 млрд долларов. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до 9,3 млрд долларов.

В марте 2020 года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с 12,58 млрд долларов до 3,85 млрд долларов. В апреле объем вложений вновь был увеличен до 6,85 млрд долларов благодаря краткосрочным облигациям. В мае прошлого года Россия сократила объем вложений с 6,85 млрд долларов до 5,39 млрд долларов.

Крупнейшим держателем госбумаг США в декабре 2021 года осталась Япония - примерно 1,3 трлн долларов. Второе место с почти 1,07 трлн долларов занял Китай. На третьей строчке расположилась Великобритания с 647,4 млрд долларов.

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