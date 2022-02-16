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Застрявшие на границе Литвы водители тягачей стоят в очереди по 12 суток

  • 16.02.2022, 13:55
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Застрявшие на границе Литвы водители тягачей стоят в очереди по 12 суток
иллюстрационное Фото: Wojciech Szubzda

Ситуация не меняется с декабря.

На литовско-белорусской границе десятки водителей тягачей стоят не сутками, а неделями. Бизнес предупреждает о банкротстве и не жалеет критики в адрес литовских учреждений, те в свою очередь объясняют очереди стечением обстоятельств, сообщает delfi.lt.

Водитель Дарюс, который стоит у КПП Медининкай не интересовался причиной простоя, однако он убежден в одном – проблема на литовской стороне. "Я думаю, система не работает. 12 суток стою в очереди. (Проблема) на литовской стороне – на белорусской проблем никогда не было", – сказал он. Дарюс заметил, что деньги и еда есть, а вот с санитарными условиями - беда.

Он сказал, что большая часть тягачей идет из других стран "Это Россия, Беларусь, Украина, литовцев мало. Все грузы стоят не на складах, а в фурах. Представляете, как останавливают экономику", – сказал водитель, заметив, что проблема есть на всех КПП.

Управляющий компании Sedeka Вайдас Анужис сказал, что бизнес несет большие потери: стоит горючее, техническое обслуживание (например, выходят из строя системы отопления), фиксируются простои, поступают штрафы от заказчиков и т.д. Планировать что-либо невозможно.

"Если неделю стоят у границы Литвы на выезде и на въезде, то не очень хорошо получается. И деньги теряем, и штрафы от заказчиков поступают (...) Ситуация не меняется с декабря. Планировать невозможно", – заметил он сказав, что если ничего не изменится, начнется волна банкротств.

Клайпедские предприниматели утверждают, что ситуация катастрофическая.

"Наши тягачи и другие коллеги не могут вернуться из Беларуси – некоторые машины стоят с 3 февраля – по 13 дней стоят, не знаем, придут ли в выходные", – сказал представитель транспортной компании Томас.

По его словам, проблема на литовской стороне, таможня внедряет какую-то новую систему.

Другая транспортная компания сообщает, что в Шальчининкай стоит 20-километровая очередь тягачей, а условия "нечеловеческие, нет ни туалетов, ни воды". Одни стоят 5 дней, другие - 10, а некоторые и по 14.

Представитель Таможенного департамента Витас Волунгявичюс считает, что вопрос въезда должны прокомментировать пограничники, за выезд отвечает дирекция КПП. Кроме того, в Медининкае проводят реконструкцию КПП.

"Таможня работает в обычном режиме, наши информационные системы работают, сбоев нет, контрабанду везут без остановки: чуть ли не каждый день задерживаем ее в тягачах и в легковушках", – сказал Волунгявичюс.

"Мы видим проблему с нескольких сторон, это нелегальная миграция, поэтому ужесточен контроль на КПП, второй момент - контрабанда сигарет, третий – закрыт КПП Брузги-Кузница (Польша) и четвертый, мы считаем, это связано с военными учениями в Беларуси", – назвал он возможные проблемы.

Глава Дирекции КПП Миндаугас Зобела не отрицает, что в Медининкае проходит реконструкция, но напоминает, что проблемы есть и на других КПП, где никакие работы не проводят.

"Предлагаю обращаться в таможню (...). Мы "строители", мы построили посты и присматриваем за ними: снега нет, убран. Пропускная способность: в Лаворишкес 200, а проезжает 50-60 – мы никак не можем повлиять, все зависит от таможни", – сказал Зобела.

"Да, в Медининкае реконструкция, но в Лаворишкес не то что 200, 100 не проезжает в день, то системы внедряют, то еще что-то делают, это надо у таможни спрашивать", – заметил он.

Волунгявичюс сказал, что вопрос въезда в Литву зависит от пограничников, якобы это результат ужесточенной проверки из-за нелегальной миграции. „

Представитель СОГГ Гедрюс Мишутис признал, что этот момент также влияет на пропускную способность, но не является причиной очередей.

"Чтобы проверить, нет ли в прицепе людей, много времени не нужно", – сказал он.

Мишутис сказал, что системы пограничников работают хорошо, поэтому причину очередей надо искать где-то в другом месте.

"Потоки большие, с Медининкаем все ясно (...) Другой момент, у таможенников есть проекты, новая информационная система, кажется запустили, но не всегда она действует слаженно, это влияет. Но как они говорят, уже все должно наладиться. И еще Райгардас – пункт около Друскининкай. Там образовалась очередь, виной тому поток в Польшу/из нее", – сказал Мишутис.

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