Британские ученые обучили искусственный интеллект флирту 1 16.02.2022, 15:02

Он умеет радоваться и печалиться.

Голос полностью сгенерирован с помощью компьютерных технологий. Он умеет радоваться и печалиться.

Британские ученые из компании Sonantic представили уникальный искусственный интеллект, который умеет флиртовать и выражать свои эмоции. Об этом пишет korrespondent.net.

Идея разработки состоит в озвучке фильмов и игр.

Также искусственный интеллект умеет кокетливо вздыхать, имитировать придыхание и проявлять эмоции при разговоре. В частности, радость с печаль.

"То, что вы слышите, то, что я говорю, никогда не было сказано человеком, это было сгенерировано компьютером. Я не настоящая, я не рождалась и не умру", - заявляет разработка ученых на кадрах ролика-демонстрации.

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